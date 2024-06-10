В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасную езду на дороге

В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов от 3 до 5 тыс. рублей за опасное вождение.

Повторное правонарушение грозит лишением прав на срок от одного до трех месяцев. Согласно тексту законопроекта, новая статья будет внесена в Кодекс об административных правонарушениях.

Вам будет интересно Инспектор ГИБДД назвал скорость, при которой автомобиль незаметен для дорожных камер Инспектор ГИБДД опроверг распространенные мифы о том, как сделать так, чтобы камера фотофиксации не смогла распознать автомобиль. В частности, что некоторые... 25.05.2024 225

Правительство России поддержало законопроект, сообщил автор инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.