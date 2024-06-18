Столица Ленинградской области вошла в ТОП-10 по индексу IQ городов России

Гатчина стала одной из лучших в России в категории «Административные центры».

Награду вручили на V Международном Форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» в Перми. Индекс позволяет оценить уровень цифровизации городского хозяйства. В этом году его рассчитали для 235 городов по 57 показателям.

Ведомственный проект Минстроя России «Умный город» реализуется с 2018 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За время его участниками стали более двухсот городов. Так Ленинградская область заняла первое место среди инфраструктурных решений для «Умного города» благодаря внедренному в Сосново компанией Sitronics KT в 2022 году модулю управления социально-экономическим развитием — программе расчета показателей IQ City. Эта программа позволяет отслеживать динамику реализации региональных и федеральных программ, выполнение национальных проектов, темпы и статус исполнения поручений в поселении, городе или в регионе.