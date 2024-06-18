В Бокситогорском районе стало по закону на один поселок меньше

Законопроект об упразднении населённого пункта — посёлка Алёшины Нивы разработан на основании ходатайства совета депутатов Ефимовского городского поселения.

Из ходатайства следует, что населенный пункт Алёшины Нивы являлся лесным поселком, расположенным на землях лесного фонда. Согласно данным администрации Ефимовского городского поселения, последний и единственный житель снялся с регистрации в Алешиных Нивах в 2022 году. До этого в населенном пункте числился один человек.

При рассмотрении вопроса учитывалось, что в Алешиных Нивах нет недвижимости, принадлежащей гражданам и юридическим лицам, нет земельных участков для строительства или ведения хозяйства, нет инфраструктуры и жителей.

Представители администрации Бокситогорского района, Ефимовского городского поселения, участвовавшие в работе постоянной комиссии в режиме ВКС, подтвердили бесперспективность и невозможность восстановления лесного поселка Алешины Нивы.

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Рытов («Единая Россия») пожелал администрациям поселений сохранить это прекрасное название, воплотив его в названии улиц, например. Депутат Иван Апостолевский (КПРФ) посетовал, что парламент принимает уже не первое решение по упразднению населенного пункта, а хотелось бы принимать решения о создании новых.

Комиссия приняла решение — рекомендовать Законодательному собранию принять законопроект сразу в первом и третьем чтениях.

Поселок Алешины Нивы располагался западу от автодороги 41К-032 «Заголодно-Сидорово-Радогощь», в 13 километрах от Бокситогорска.