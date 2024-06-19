Спасенных год назад лосят-сирот выпустили в леса Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Во взрослую жизнь отправились два спасенных год назад лосенка, которые вместе росли в центре «Мандроги» Подпорожского района Ленобласти.

В пресс-служба регионального комитета по животному миру напомнили, что лосята Ясеня и Калина потеряли матерей в прошлогодних ДТП.

Видео: t.me/ohota47

«Лось — несмотря на свои значительные размеры — очень хрупкое существо. Дорастить лосят до взрослого состояния, научить их правильным привычкам (основная из которых: бояться человека) задача не из легких. Но, кажется, у нас получилось», — поделились сотрудники комитета.

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