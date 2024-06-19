На стройплощадках в Ленобласти прошли миграционные рейды

Сотрудники миграционного управления при поддержке спецполка нагрянули сразу на несколько стройплощадок во Всеволожском и Ломоносовском районах Ленобласти с миграционным рейдом.
Правоохранители проверили документы у сотен рабочих-иностранцев и выявили у них нарушения миграционного законодательства. Мигранты доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения их к ответственности.
Видео: пресс-служба Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
Кроме того, проверке подверглись и работодатели нелегалов. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 24 млн рублей. Также им придется возместить затраты на содержание 50 иностранных рабочих в центре временного содержания.
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