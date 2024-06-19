Более 30 тыс. иностранцев выслали из России с начала года

Из России с начала 2024 года выслали более 30 тыс. иностранных граждан, что почти в 2 раза больше, чем в 2023 году.

Кроме того, для 100 тыс. иностранцев закрыли въезд в страну, что на 55% больше, чем год назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также подвела итоги первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». За неделю было пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции. Выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около 9 тыс. иностранцев. К административной ответственности привлечено свыше 6 тыс. недобросовестных работодателей.

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Также более 11 тыс. иностранцев получили отказ во въезде в Россию. Возбуждено свыше 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом. Также было установлено около 150 лиц, находящихся в розыске, отметили в ведомстве.