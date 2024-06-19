Инфекционист назвал неочевидные продукты, в которых может присутствовать возбудитель ботулизма

Автор: Анастасия Щербакова
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Опасные бактерии порой есть не только в домашней консервации, грибах, рыбе или мясе.

Возбудитель ботулизма может присутствовать в ферментированных продуктах, предупредил инфекционист Владимир Чуланов. К таковым относится, например, квашеная капуста. Также с осторожностью следует употреблять мясные и рыбные копчености и колбасные изделия в натуральной оболочке.

В беседе с ТАСС эксперт посоветовал россиянам кипятить консервы перед употреблением, а при производстве домашних солений строго соблюдать технологию, тщательно стерилизуя тару.

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