Инфекционист назвал неочевидные продукты, в которых может присутствовать возбудитель ботулизма

Опасные бактерии порой есть не только в домашней консервации, грибах, рыбе или мясе.

Возбудитель ботулизма может присутствовать в ферментированных продуктах, предупредил инфекционист Владимир Чуланов. К таковым относится, например, квашеная капуста. Также с осторожностью следует употреблять мясные и рыбные копчености и колбасные изделия в натуральной оболочке.

В беседе с ТАСС эксперт посоветовал россиянам кипятить консервы перед употреблением, а при производстве домашних солений строго соблюдать технологию, тщательно стерилизуя тару.