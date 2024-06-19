250 раз «скорая помощь» в Ленобласти выезжала к пациентам с инфарктом с начала месяца

С начала июня бригады «скорой помощи» в Ленобласти 250 раз выезжали к пациентам с инфарктом. К сожалению, далеко не все эти вызовы завершились благополучно.

Как сообщили в пресс-службе «Станции скорой медицинской помощи Ленобласти», накануне утром «скорую» вызвал мужчина предпенсионного возраста, которому стало плохое еще вчера вечером. Он был в состоянии клинической смерти — врачи диагностировали у него редкую частоту сердечных сокращений и низкое давление.

Его сердце то останавливалось, то заводилось вновь. Реанимационные действия продлились около двух часов. Однако спасти мужчину не удалось.

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2Давайте все вместе вынесем из этих историй важный жизненный урок: не стоит дожидаться того момента, когда врачи бессильны», — призвал фельдшер СМП Сертоловской подстанции Александр Ларкин.