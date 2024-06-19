Одноклассники запускают летний сезон оригинальных шоу 

Одноклассники увеличивают количество качественного контента про увлечения на платформе и открывают летний сезон шоу. Среди премьер летнего сезона в этом году – хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК».

«На рыбалку с женой» станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин, где каждый выпуск три заядлых рыбака за короткий срок должны будут обучить навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущий проекта – комик и шоумен Дмитрий Колчин. В шоу «Удачи на даче» в каждом выпуске актриса и ведущая Екатерина Скулкина вместе с дизайнерами, мастерами, садовниками и ремонтной бригадой будут преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. «Говорим спорту ОК» – это своеобразный 28-дневный челлендж, каждый день в рамках выпуска шоу пользователям ОК доступна новая тренировка на проработку разных групп мышц от профессиональных тренеров.

Помимо новых шоу, летом 2024 года в ОК выходит второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем, где он рассказывает пользователям соцсети о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый.

К концу лета ОК выпустят в 1,5 раза больше эпизодов собственных шоу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Проекты, которые ОК выпустили в 2023 году, собрали на текущий момент около 1 млрд просмотров на платформе. ОК выбирают тематики с учетом интересов и потребностей как текущей, так и потенциальной аудитории. Основные интересы пользователей соцсети – кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Также популярны тематики об авто, путешествиях, моде, питомцах, рыбалке, юморе, кино и сериалах, семье и отношениях.

Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в ОК: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети. В 2023 году у половины аудитории (те, кто активно смотрят видеоконтент) время, проведенное за просмотром шоу и видеоконтента от блогеров, выросло на 7%.

Наталия Радченкова, директор по маркетингу, Одноклассники:

«Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов. Часто наши пользователи выступают не только зрителями, но и активными участниками программ, вовлекаясь в социальные механики вокруг проектов или даже в их создание».