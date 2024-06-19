Стало известно, во сколько Петербургу обойдется отмена платы за детские сады

С 1 сентября посещение дошкольных учреждений в Северной столице хотят сделать бесплатным.
Отмена платы за детские сады в Санкт-Петербурге обойдется городскому бюджету в чуть более 200 миллионов рублей в месяц.
Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на представителя губернатора Александра Беглова в Законодательном собрании Константина Сухенко, с сентября по декабрь этого года на эти цели выделено 883 миллиона рублей.
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11.06.2024 170