Стало известно, во сколько Петербургу обойдется отмена платы за детские сады

С 1 сентября посещение дошкольных учреждений в Северной столице хотят сделать бесплатным.

Отмена платы за детские сады в Санкт-Петербурге обойдется городскому бюджету в чуть более 200 миллионов рублей в месяц.

Как пишет «Фонтанка», ссылаясь на представителя губернатора Александра Беглова в Законодательном собрании Константина Сухенко, с сентября по декабрь этого года на эти цели выделено 883 миллиона рублей.