Появились кадры с предприятия, где готовилась продукция, вызвавшая вспышку ботулизма в регионах

Всего в больницы были госпитализированы порядка 230 человек с симптомами опасного заболевания.
Фасоль, использовавшаяся в производстве салатов, которыми отравились около 230 человек в четырех регионах России, консервировалась в ужасных условиях. Сотрудники предприятия проживали в бараках, а бочки с соленьями, в которых находился возбудитель ботулизма, хранились на улице под открытым небом.
Кадры с предприятия публикует Телеграм-канал «Shot. Проверка».
Фото: Shot. Проверка
По уголовному делу о массовом отравлении задержаны четыре человека, в том числе и руководитель предприятия.
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18.06.2024 92