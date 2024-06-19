Появились кадры с предприятия, где готовилась продукция, вызвавшая вспышку ботулизма в регионах

Всего в больницы были госпитализированы порядка 230 человек с симптомами опасного заболевания.

Фасоль, использовавшаяся в производстве салатов, которыми отравились около 230 человек в четырех регионах России, консервировалась в ужасных условиях. Сотрудники предприятия проживали в бараках, а бочки с соленьями, в которых находился возбудитель ботулизма, хранились на улице под открытым небом.

Кадры с предприятия публикует Телеграм-канал «Shot. Проверка».

По уголовному делу о массовом отравлении задержаны четыре человека, в том числе и руководитель предприятия.