В Госдуме хотят на федеральном уровне запретить мигрантам работать в такси

Введение запрета для мигрантов на работу в такси в регионах показало свою эффективность, считает член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова.
Она предложила обсудить такой запрет на федеральном уровне, сообщает «Российская газета».
По мнению Удальцовой, сфера такси является проблемной из-за особенностей структуры рынка. Таксистам-мигрантам часто платят меньше, чем местным водителям, и их легко заменить при необходимости. Депутат предложила решать эту проблему через ответственность, , включая материальную, работодателей на всех этапах пребывания мигрантов в России.
На сегодня более десятка российских регионов уже ввели запрет на работу мигрантов в такси. В частности, ограничение действует в Калужской, Липецкой, Новосибирской, Тульской и Челябинской областях, на Камчатке, а также в Крыму и Якутии.