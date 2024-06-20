В Петербурге чиновника районной администрации заподозрили в фиктивной ликвидации свалки за 20 млн рублей

Начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Красногвардейского района Петербурга подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемый предоставил замглавы районной администрации фиктивные документы о ликвидированной свалке, которые были подготовлены в рамках выполнения госконтракта. В действительности же работы по договору были выполнены не в полном объеме. В результате бюджету города был причинен ущерб в размере 20 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Решается вопрос о предъявлении чиновнику обвинения и избрании ему меры пресечения.
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11.06.2024 160