ФНС хочет отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена отказаться от основной части деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на план деятельности ведомства на 2024 год и плановый период 2025–2029 годов.

Отмечается, что речь идет о целом ряде доходов. Среди них реализация транспортного средства, реализация недвижимости, уступка прав требований в долевом строительстве. Это связано с тем, что большинство необходимых сведений поступает в ФНС автоматически. Ввести упрощенную систему планируется до декабря 2025 года.

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Бездекларационный порядок уплаты НДФЛ начнет осуществляться по доходам, полученным с 1 января 2025 года.