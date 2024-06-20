На дороге между Аннино и Разбегаево введут реверсивное движение

В Ленобласти продолжается капитальный ремонт трассы между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе.

В ближайшее время на мосту через реку Стрелку введут реверсивное движение. Движение переключат на временную дорогу, а старый мост закроют на капитальный ремонт — переправу расширят и полностью обновят.

Параллельно дорожники на участке дороги между Аннино и Разбегаево строят тротуары, устанавливают освещение, остановки и ливневую канализацию.