На дороге между Аннино и Разбегаево введут реверсивное движение

В Ленобласти продолжается капитальный ремонт трассы между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе.
В ближайшее время на мосту через реку Стрелку введут реверсивное движение. Движение переключат на временную дорогу, а старый мост закроют на капитальный ремонт — переправу расширят и полностью обновят.
Параллельно дорожники на участке дороги между Аннино и Разбегаево строят тротуары, устанавливают освещение, остановки и ливневую канализацию.
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