На дороге между Аннино и Разбегаево введут реверсивное движение

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти продолжается капитальный ремонт трассы между Аннино и Разбегаево в Ломоносовском районе.

В ближайшее время на мосту через реку Стрелку введут реверсивное движение. Движение переключат на временную дорогу, а старый мост закроют на капитальный ремонт — переправу расширят и полностью обновят.

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Фото: комитет по дорожному хозяйству.

Параллельно дорожники на участке дороги между Аннино и Разбегаево строят тротуары, устанавливают освещение, остановки и ливневую канализацию.

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