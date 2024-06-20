Роспотребнадзор выявил 200 тонн продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в регионах России

Также на текущий момент уже проведено более трех тысяч исследований.
Роспотребнадзор провел масштабную работу по выявлению и изъятию продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в регионах страны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, за несколько дней было прекращено действие более 100 деклараций о соответствии продукции. При содействии МВД опрошено уже более двух тысяч человек. Также отобраны почти 700 проб проб биоматериала от пострадавших.
В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин, — указано в сообщении.
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