Роспотребнадзор выявил 200 тонн продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в регионах России

Также на текущий момент уже проведено более трех тысяч исследований.

Роспотребнадзор провел масштабную работу по выявлению и изъятию продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в регионах страны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за несколько дней было прекращено действие более 100 деклараций о соответствии продукции. При содействии МВД опрошено уже более двух тысяч человек. Также отобраны почти 700 проб проб биоматериала от пострадавших.

В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин, — указано в сообщении.