В стационарах находятся более 300 человек, зараженных ботулизмом — Минздрав

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ.
Число подтвержденных случаев ботулизма после употребления некачественных салатов в регионах России достигло 301. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Тем временем Роспотребнадзор выявил 200 тонн продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в регионах.
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