В стационарах находятся более 300 человек, зараженных ботулизмом — Минздрав

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом сообщил министр здравоохранения РФ.

Число подтвержденных случаев ботулизма после употребления некачественных салатов в регионах России достигло 301. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем Роспотребнадзор выявил 200 тонн продукции, ставшей причиной вспышки ботулизма в регионах.

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19.06.2024 176
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