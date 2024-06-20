Лаборатория Касперского: половину существующих паролей хакеры могут взломать за минуту

Только с 23% паролей умные алгоритмы испытывают сложности.

Специалисты «Лаборатории Касперского» заявили, что больше половины существующих паролей в мире можно взломать меньше чем за минуту.

Лаборатория Касперского» проанализировала 193 миллиона паролей, обнаруженных в публичном доступе в даркнет-ресурсах, и выяснила, что почти половину из них (45%, или 87 миллионов) мошенники смогут подобрать менее чем за минуту, — рассказали эксперты.

Устойчивыми ко взлому оказались только 23% комбинаций. На их взлом понадобится порядка года.