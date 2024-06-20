Лаборатория Касперского: половину существующих паролей хакеры могут взломать за минуту

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Только с 23% паролей умные алгоритмы испытывают сложности.

Специалисты «Лаборатории Касперского» заявили, что больше половины существующих паролей в мире можно взломать меньше чем за минуту.

Лаборатория Касперского» проанализировала 193 миллиона паролей, обнаруженных в публичном доступе в даркнет-ресурсах, и выяснила, что почти половину из них (45%, или 87 миллионов) мошенники смогут подобрать менее чем за минуту, — рассказали эксперты.

Устойчивыми ко взлому оказались только 23% комбинаций. На их взлом понадобится порядка года.

Вам будет интересно
Лаборатория Касперского: половину существующих паролей хакеры могут взломать за минуту Хакеры, пароли, Лаборатория Касперского
Эксперты показали, как быстро хакеры могут взломать ваши пароли
При простых комбинациях из одних лишь цифр мошенники заполучат ваши данные мгновенно. Эксперты Роскачества наглядно показали, как долго мошенники будут взламывать...
15.04.2024 1042
Автор