Стоимость загранпаспорта с биометрией вырастет в России

С 1 июля в России увеличивается пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем. Как сообщает «Патрульный Петербурга», взнос за обычные документы останется прежним.
Госпошлина вырастет на 20 %: для детей с 2500 до 3000 рублей, для взрослых – с 5000 до 6000 рублей.
Виза для въезда в Россию подорожает до 1200 рублей, за документ для многократного пересечения границы иностранцам придется заплатить 1920 рублей. Также повысится плата за проездной документ беженца и вид на жительство: 420 и 6000 рублей соответственно.
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07.08.2023 2717