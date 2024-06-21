Стоимость загранпаспорта с биометрией вырастет в России

С 1 июля в России увеличивается пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем. Как сообщает «Патрульный Петербурга», взнос за обычные документы останется прежним.

Госпошлина вырастет на 20 %: для детей с 2500 до 3000 рублей, для взрослых – с 5000 до 6000 рублей.

Виза для въезда в Россию подорожает до 1200 рублей, за документ для многократного пересечения границы иностранцам придется заплатить 1920 рублей. Также повысится плата за проездной документ беженца и вид на жительство: 420 и 6000 рублей соответственно.