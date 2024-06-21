В чем опасность досрочного погашения кредита?

Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT рассказала, чем опасно досрочное погашение кредита.

«Если заемщик внимательно читает договор, уведомляет финансовую организацию о досрочном погашении в установленные сроки, проверяет, что досрочное погашение прошло и отразилось в кредитной истории, то никаких последствий для заемщика нет. Он экономит деньги на переплате, а высвободившиеся средства может инвестировать. Кроме того, закрыв кредит без просрочек, вы улучшаете кредитную историю», – рассказала Ольга Вяльшина

Однако, выдавая кредит, банк рассчитывает получить не только свои деньги, но и прибыль с заемщика.

«Лучшим клиентом для финансовой организации будет заемщик, который выплачивает кредит в срок и погашает его строго по графику. Тот, кто досрочно погашает кредит, лишает банк прибыли», – предупредила Ольга Вяльшина

На основании очень хорошей кредитной истории банк не может отказать клиенту в новом кредите.

«Однако финальное решение всегда остаётся за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита», – отметила Ольга Вяльшина