Молодой человек избил и ограбил мужчину после застолья в Никольском

По подозрения в избиении и ограблении 43-летнего мужчины после распития спиртного 20 июня в городе Никольское задержан 18-летний местный житель. Преступление совершено 14 июня.
Злоумышленник находился в гостях у знакомого. После застолья молодой человек избил хозяина квартиры и забрал его мобильный телефон. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на лице.
В полицию мужчина обратился спустя неделю, 20 июня. В тот же день нападавшего задержали. Он был судим за пьяное вождение, в отношении него завели уголовное дело о грабеже.
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