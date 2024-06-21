В России хотят ввести студенческий материнский капитал

Его предлагается выплачивать дополнительно вместе с федеральной субсидией.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предлагает ввести студенческий материнский капитал для российских семей, в которых родители первенца являются учащимися колледжей или вузов.

Такая мера поддержки сейчас действует в Ивановской области, где данной категории семей выплачивается из регионального бюджета миллион рублей дополнительно к федеральной субсидии. Парламентарий считает, что такую практику нужно распространить по всей стране.

Представляется, что в текущих условиях данный опыт заслуживает проработки на федеральном уровне, а также имеет потенциал для распространения по всей России, — приводит слова парламентария RT.