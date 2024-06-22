Этой категории граждан регион будет выплачивать до 300 тысяч рублей на газификацию.
В Ленинградской области области члены семей военнослужащих, погибших в ходе СВО, смогут получить субсидию в размере до 300 тысяч рублей. Денежные средства можно будет направить на газификацию индивидуальных домовладений внутри границ земельного участка, сообщает «Онлайн47».
К категориям гражданам, которым доступна региональная льгота, относятся супруги, родители, дети, а также дедушки, бабушки и внуки военнослужащих.
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