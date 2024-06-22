Членам семей участников СВО в Ленобласти стала доступна новая льгота

Автор: Анастасия Щербакова
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Этой категории граждан регион будет выплачивать до 300 тысяч рублей на газификацию.

В Ленинградской области области члены семей военнослужащих, погибших в ходе СВО, смогут получить субсидию в размере до 300 тысяч рублей. Денежные средства можно будет направить на газификацию индивидуальных домовладений внутри границ земельного участка, сообщает «Онлайн47».

К категориям гражданам, которым доступна региональная льгота, относятся супруги, родители, дети, а также дедушки, бабушки и внуки военнослужащих.

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21.06.2024 53
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