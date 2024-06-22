Суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения водителю автобуса, рухнувшего в Мойку

Виновный в страшной аварии останется в СИЗО.

Рахматшох Курбонов, находившийся за рулем автобуса, рухнувшего в Мойку, останется под стражей. Такое решение принял суд, отклонив апелляцию защиты обвиняемого.

Как передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, адвокаты Курбонова настаивали на том, что их подзащитный не будет скрываться от следствия, а также раскаялся за случившееся. Однако суд не устроили такие аргументы.

Напомним, 10 мая пассажирский автобус пробил ограждение и упал в Мойку. Внутри находились восемь пассажиров, из которых выжил только один.