США закрывает российские визовые центры

Соответствующее уведомление получили дипломаты РФ.

В США решили закрыть два филиала российского визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявил посол России в Америке Анатолий Антонов.

Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, за час до мероприятия, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка, — сообщил он.