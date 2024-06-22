США закрывает российские визовые центры

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующее уведомление получили дипломаты РФ.

В США решили закрыть два филиала российского визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявил посол России в Америке Анатолий Антонов.

Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, за час до мероприятия, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр и теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка, — сообщил он. 
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