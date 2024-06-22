В Петербурге ужесточат правила выгула собак

Соответствующий проект уже подготовило Законодательное собрание города.
В Санкт-Петербурге введут ряд новых требований к выгулу домашних собак. Основной акцент сделан на обеспечении безопасности граждан.
Согласно документу, под запретом будет самовыгул животных, а также выгул крупных собак без поводка и намордника. При этом хозяева не смогут одновременно выводить более одного питомца, если он относится к опасным породам.
Кроме того, будет запрещено появляться с животными на детских площадках, в медицинских учреждениях для детей и в магазинах. Также владельцы обязаны убирать за своими питомцами и не отправлять больших собак на прогулку с детьми. Употребление алкоголя во время выгула собак также будет под запретом.
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