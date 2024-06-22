Гинцбург заявил о скором начале испытаний отечественной вакцины от рака на добровольцах

Тесты препарата начнутся с 2025 года.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал испытания отечественной вакцины от онкологии на добровольцах. Тесты планируется начать в 2025 году.

Думаю, что к середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями, — цитирует ученого РИА Новости.

Гинцбург добавил, что главная цель исследователей — создать препарат, который смог бы уничтожать как опухоль, так и метастазы.