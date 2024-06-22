Петербург и Ленобласть накроет скандинавская прохлада

Столбики термометров в регионах покажут до +23 градусов 22 июня.

Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 22 июня определяет периферия антициклона. Согласно прогнозу портала «Метеовести.ру», осадков в регионах не ожидается, однако температура воздуха будет ниже климатической нормы.

Температура воздуха +20…+22°, в Ленинградской области +18…+23°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, — рассказали синоптики.

В последний день этой недели в регионах ожидается подобная погода. Температура воздуха повысится буквально на один градус.