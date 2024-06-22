Учителя Ленобласти стали лучшими на всероссийском конкурсе педагогических практик

Всего по итогам федерального конкурса отобрали 50 лучших педагогов. Большинство из них — преподаватели 47-го региона.

Педагоги из Ленинградской области одержали победу во всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики». В числе 50 победителей, отобранных по итогам нескольких этапов состязания, оказались учителя из Тосненского района, а также педагоги из Ивангорода, Киришей и Мурино.

Среди победителей конкурса из Ленинградской области — учителя Тосненского района: Максим Богданов, Надежда Кретова, Виктория Матвеева, Анастасия Мякишева и Ирина Шерстнева. Также в число лучших педагогов-практиков вошли Юлия Кушманова из Ивангорода, Мария Алекперова из Киришей и Ирина Павлова из Мурино.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве.