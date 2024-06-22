МИД: Россия ответит США на закрытие своих визовых центров

Ранее в Соединенных Штатах решили закрыть два филиала российского визового центра.
Министерство иностранных дел РФ не оставит без ответа решение США закрыть два отделения визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ, — цитирует дипломата РИА Новости.
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22.06.2024 16