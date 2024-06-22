МИД: Россия ответит США на закрытие своих визовых центров

Ранее в Соединенных Штатах решили закрыть два филиала российского визового центра.

Министерство иностранных дел РФ не оставит без ответа решение США закрыть два отделения визового центра в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ, — цитирует дипломата РИА Новости.