На Ладожском озере нашли тело рыбака в лодке

Мужчина пропал еще 19 июня.
Рыбак, пропавший на Ладожском озере три дня назад, найден мертвым. Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, тело мужчины находилось в лодке, которая дрейфовала посреди водоема.
Спасатели обнаружили тело мужчины и лодку в районе деревни Кобона, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции, — указано в сообщении.
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