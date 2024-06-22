На Ладожском озере нашли тело рыбака в лодке

Мужчина пропал еще 19 июня.

Рыбак, пропавший на Ладожском озере три дня назад, найден мертвым. Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленобласти, тело мужчины находилось в лодке, которая дрейфовала посреди водоема.

Спасатели обнаружили тело мужчины и лодку в районе деревни Кобона, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции, — указано в сообщении.