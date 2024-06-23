Водитель вышел из автомобиля и погиб под колесами на КЗС Петербурга

На 134-м километре Комплекса защитных сооружений (КЗС) 23 июня около 04:00 у легкового автомобиля произошла поломка, 32-летний водитель покинул салон.
На мужчину наехал грузовой автомобиль. По предварительным данным, это Sitrack с прицепом-тонаром для перевозки сыпучих грузов.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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26.12.2022 3548