Водитель вышел из автомобиля и погиб под колесами на КЗС Петербурга

На 134-м километре Комплекса защитных сооружений (КЗС) 23 июня около 04:00 у легкового автомобиля произошла поломка, 32-летний водитель покинул салон.

На мужчину наехал грузовой автомобиль. По предварительным данным, это Sitrack с прицепом-тонаром для перевозки сыпучих грузов.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.