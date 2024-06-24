В Ленобласти сохранится дождливая и прохладная погода

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 25 июня.

В начале ночи и днем, преимущественно на востоке, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +7…+12°С, местами у водоемов до +15°С, днем воздух прогреется до +19…+24°С. Атмосферное давление будет слабо повышаться.