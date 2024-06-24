В Петербурге задержали украинца, расстрелявшего 8 лет назад супружескую пару в ЛНР

С 2016 года мужчина находился в розыске.
В Санкт-Петербурге задержан иногородний, совершивший убийство пожилой супружеской пары в 2016 году в Луганской народной республике.
Как выяснила «Фонтанка», мужчина вместе с подельником пробрали в дом пенсионеров ночью и расстреляли их из дробовика. Затем преступники похитили 100 тысяч рублей и скрылись.
Соучастник убийцы был задержан почти сразу, второго разыскивали восемь лет и недавно нашли в Петербурге.
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23.06.2024 71