Количество недобросовестных работодателей увеличилось в Петербурге

На улицах Санкт-Петербурга и в интернете все чаще стали появляться вакансии с высокой заработной платой и комфортными условиями труда.

От соискателей, как правило, не требуется опыт работы, трудоустраивают не только граждан России. Часто не проводятся собеседования, при приеме обещают дополнительные вознаграждения за приведенного друга. Кроме того, сотрудникам предоставляют условия для проживания.

При ознакомлении с такими вакансиями стоит насторожиться. Представители организаций могут оказывать психологическое давление на сотрудников, запугивать их влиянием и штрафами, чтобы они не обращались в полицию. Отсутствие официальных документов полностью «развязывает руки» обманщикам, поэтому запуганный работник выполняет незаконные требования.