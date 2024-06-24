Ленинградцев предупредили о понижении температуры до +7 градусов на этой неделе

В ночное время суток в Ленобласти на протяжении первой половины недели будет холодно.

Синоптик Александр Колесов предупредил жителей Ленобласти о заметном понижении температуры в ночное время. По словам метеоролога, местами столбики термометров будут показывать на этой неделе всего +7 градусов.

В середине ночи может быть до +7…+12 гр. У Финского залива теплее, до +12…+14 гр. Но во второй половине недели и ночные температуры по всей территории повысятся до +11…+16 гр., а в Санкт-Петербурге будут до +15…+17 гр, — сообщил специалист.