В поселке Тойворово идет капитальный ремонт водопроводных сетей

В военном городке Гатчинского района ЦЖКУ Минобороны по Ленинградскому военному округу ведет капремонт сетей и инфраструктурных сооружений

Завершение капитального ремонта намечено на сентябрь. Среди запланированных в поселке Тойворово работ — ремонт водопроводных сетей протяженностью около 3 километров, водонапорной башни, двух артезианских скважин с полной заменой насосов, замена оборудования и резервуаров чистой воды.

Работы повысят качество и надежность водоснабжения и водоотведения для всех жителей военного городка, — подчеркнули в областном правительстве.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 40 станций для очистки питьевой воды.