Самых финансово грамотных ленинградцев наградили в областном правительстве

В Ленобласти наградили победителей конкурса «Бюджет для граждан». Среди победителей — школьник и финансисты из муниципалитетов.

1 место занял комитет финансов Тихвинского района за проект «Бюджет Тихвинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». На 2 месте — комитет финансов Кингисеппского района с проектом «Бюджет для граждан к проекту решения Совета депутатов Кингисеппского муниципального района «О бюджете МО на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». 3 место — у комитета финансов Сосновоборского городского округа за проект «Бюджет для граждан по проекту решения совета депутатов Сосновоборского городского округа об исполнении бюджета Сосновоборского городского округа за 2023 год».

Приз за лучший видеоролик о бюджете среди участников до 15 лет достался ученику 6 класса школы № 8 Андрею Спиридонову за проект «Что такое бюджет».

Всего на конкурс поступило 11 заявок. Самому младшему участнику всего 12 лет. Жюри определило четырех победителей, а работы трех участников будут отправлены на федеральный уровень конкурса – в Финансовый университет при Правительстве РФ. Стоит отметить, что в 2021 году проекты по повышению финансовой грамотности из Ленобласти выиграли Всероссийский конкурс в двух номинациях: «Бюджет для граждан в картинках» и «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации».

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона, а также ознакомится с другой полезной информацией: посмотреть меры соцподдержки населения, ознакомится со списком строительства социально значимых проектов в регионе и так далее.