В Петербурге зарплата работников администрации выросла на 24 %, а средняя на 12 %

Петростат заявил, что средняя номинальная заработная плата жителей Санкт-Петербурга в апреле 2024 года оказалась на уровне 103,5 тысяч рублей, что на 12,2 % превышает показатель прошлого года.

Данные также показывают, что реальные доходы петербуржцев за год увеличились на 4,4 %. Наибольший рост заработных плат зафиксирован в секторе воздушного и космического транспорта, где уровень зарплат вырос на 34,8 % и достиг 193,3 тысячи рублей.

Также заметный рост заработных плат отмечен в отраслях водного транспорта — 27,5 % до 188,926 тысяч рублей, и администрации 23,9 % до 69,9 тысяч рублей.