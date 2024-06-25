25 июня стало известно, что журналист, обвиняемый на Западе в шпионаже, был выпущен из тюрьмы.

Депутат Госдумы Александр Ющенко считает, что предоставление политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу имеет смысл. По крайней мере, с гуманитарной точки зрения.

Мне кажется, это имеет смысл, потому что Ассанж сегодня является таким символом острия борьбы против монополии однополярного мира американского империализма. Поэтому я думаю, личность Ассанжа под опекой России имела бы достаточно большой мировой политический смысл и сегодня имела бы определенный резонанс, — заявил депутат в беседе с Daily Storm.

Напомним, журналиста выпустили из тюрьмы в Великобритании 25 июня. После освобождения журналист отправился в Австралию к своей семье.

Как сообщают СМИ, основателя WikiLeaks выпустили под залог при условии частичного признания вины в шпионаже.