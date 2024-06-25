Голикова озвучила, на сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров после индексации

В среднем минимальное увеличение пенсий работающим пенсионерам после индексации будет около 1300 рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы.

«Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 рублей», — отметила Голикова.