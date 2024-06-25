ОСАГО исключили из обязательных для регистрации авто документов

Автор: Гузель Галимова
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Госдума приняла в третьем, финальном чтении законопроект, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля.

Изменения затрагивают постановку транспорта на государственный учет и перерегистрацию, связанную со сменой владельца.

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Кроме того, закон разрешил автовладельцам не ждать 10 дней с момента продажи транспорта, а снимать его сразу с учета. Это позволит гражданам обезопасить себя от штрафов нового собственника. Также закон установил право снимать с учета в ГАИ угнанный автомобиль.

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