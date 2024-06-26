Маленький ребенок упал на нож в Гатчинском районе

В полицию Гатчинского района 25 июня сообщили о госпитализации полуторагодовалого мальчика в тяжелом состоянии из деревни Малое Верево. У ребенка зафиксировано ножевое ранение живота.

По предварительным данным, накануне вечером семья вернулась домой из поездки. Начали разбирать чемоданы. Вдруг родители услышали крик из детской комнаты. Там были девятилетняя сестра с младшим братом.

Девочка рассказала, что мальчик достал перочинный нож из тумбочки. Сестра отобрала его и положила на полку. Тогда брат стал прохаживаться по кровати, уронил нож и сам упал на лезвие.

Семья ребенка полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.