Маленький ребенок упал на нож в Гатчинском районе

В полицию Гатчинского района 25 июня сообщили о госпитализации полуторагодовалого мальчика в тяжелом состоянии из деревни Малое Верево. У ребенка зафиксировано ножевое ранение живота.
По предварительным данным, накануне вечером семья вернулась домой из поездки. Начали разбирать чемоданы. Вдруг родители услышали крик из детской комнаты. Там были девятилетняя сестра с младшим братом.
Девочка рассказала, что мальчик достал перочинный нож из тумбочки. Сестра отобрала его и положила на полку. Тогда брат стал прохаживаться по кровати, уронил нож и сам упал на лезвие.
Семья ребенка полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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24.06.2022 4738