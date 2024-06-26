В России возродили награду в честь знаменитого лесничего из Волхова Петра Антипова

Образец экземпляра ведомственной награды в присутствии родных знаменитого лесничего представили в столичном Музее Победы.

На презентации награды присутствовали дочь и родные Петра Антипова.

Пётр Антипов прошёл войну, в результате тяжелого ранения потерял обе ноги, правую кисть и левую руку. После лечения почти 40 лет проработал лесничим в Волховском районе: высадил тысячи деревьев, включая саму северную в России дубовую рощу, организовал лесной питомник и детское лесничество.

В память о Петре Антипове и героях Великой Отечественной войны на Поклонной горе высадили деревья «Сад памяти» — к акции присоединилась директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова.

Награда имени Петра Антипова существовала ранее. Получить ее можно было, выиграв Всероссийский конкурс лесничеств, который в 1994 учредила Федеральная служба лесного хозяйства. В 2000-х годах конкурс перестали проводить.

К Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольге Занко обратились краеведы и жители Волховского района, с просьбой о помощи в возрождении Всероссийской награды и конкурса имени Петра Григорьевича. Ольга Занко направила депутатский запрос в Рослесхоз, и инициатива была поддержана.

В январе 1945 «волховский Маресьев», как называли Петра Антипова земляки, был тяжело ранен — ему пришлось ампутировать конечности ног и рук. В 1947 году Петр Антипов вернулся в родном Волхов и почти 40 лет восстанавливал леса в родном районе, посадив сотни гектаров леса. Кроме того, старшина создал уникальную дубраву в южной части Волхова. Позже лесопарк, созданный в память о героизме бойцов 54 фронта, был назван в честь Петра Григорьевича.