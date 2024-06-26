В Тихвине простились с погибшим в зоне СВО Анатолием Александровым

В Тихвинском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с Анатолием Александровым, погибшим в ходе СВО.

Гвардии старший сержант погиб 29 декабря 2023 года. Ему было 39 лет. Церемония прощания с бойцом прошла 24 июня в Тихвине.

В 2022 году Анатолий Александров заключил контракт и отправился на СВО. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщает местная газета «Трудовая слава».