В Петербурге на один день проезд по ЗСД будет бесплатным

В связи с временными изменениями маршрутов движения транспорта во время «Алых парусов» проезд по Западному скоростному диаметру будет бесплатным.

Так, плату за проезд по ЗСД не будут взимать с 14.00 28 июня до 02.00 29-го на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект — в обе стороны.

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Напомним, во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» метро и наземный общественный транспорт Петербурга будут работать всю ночь. Также на территориях четырех районов Петербурге ограничат использование электросамокатов.