В Петербурге на один день проезд по ЗСД будет бесплатным

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В связи с временными изменениями маршрутов движения транспорта во время «Алых парусов» проезд по Западному скоростному диаметру будет бесплатным.

Так, плату за проезд по ЗСД не будут взимать с 14.00 28 июня до 02.00 29-го на участке от съезда на набережную Екатерингофки до съезда на Богатырский проспект — в обе стороны.

Вам будет интересно
В Петербурге на один день проезд по ЗСД будет бесплатным Петербург, ЗСД, алые паруса
В день «Алых парусов» в Петербурге не будут продавать алкоголь
В Петербурге 28 июня пройдет главный праздник выпускников – «Алые паруса». В этот день по традиции в городе будет действовать...
25.06.2024 94

Напомним, во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» метро и наземный общественный транспорт Петербурга будут работать всю ночь. Также на территориях четырех районов Петербурге ограничат использование электросамокатов.

Автор