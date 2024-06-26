С начала года в Петербурге с пьяных водителей взыскали почти 15 млн рублей

Судебные приставы Петербурга с начала года взыскали около 15 млн рублей с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за пять месяцев было возбуждено 829 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД, предусмотренных ст. 12.8 КоАП и 12.26 КоАП РФ. За аналогичный период 2023 года приставы возбудили 1203 аналогичных исполнительных производства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

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Чаще всего должниками, нарушившим закон и севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения, становились жители Красносельского, Кировского и Московского районов.