Пациент с ботулизмом, госпитализированный в Петербурге, подключен к ИВЛ

Состояние мужчины, несмотря на усилия врачей, стало хуже.

В Петербурге пациент с ботулизмом, ранее госпитализированный в Боткинскую больницу, подключен к аппарата искусственной вентиляции легких. Как утверждает Mash на Мойке, состояние 25-летнего мужчины значительно ухудшилось.

Отметим, вспышка ботулизма, охватившая несколько регионов России, дошла и до Петербурга. На данный момент в городе известно только об одном случае заражения. Симптомы отравления были зафиксированы у молодого человека, прибывшего из Подмосковья. Именно там пострадавший съел тот самый салат с фасолью.