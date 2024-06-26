Пациент с ботулизмом, госпитализированный в Петербурге, подключен к ИВЛ

Автор: Анастасия Щербакова
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Состояние мужчины, несмотря на усилия врачей, стало хуже.

В Петербурге пациент с ботулизмом, ранее госпитализированный в Боткинскую больницу, подключен к аппарата искусственной вентиляции легких. Как утверждает Mash на Мойке, состояние 25-летнего мужчины значительно ухудшилось.

Отметим, вспышка ботулизма, охватившая несколько регионов России, дошла и до Петербурга. На данный момент в городе известно только об одном случае заражения. Симптомы отравления были зафиксированы у молодого человека, прибывшего из Подмосковья. Именно там пострадавший съел тот самый салат с фасолью.

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26.06.2024 33
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