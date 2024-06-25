В Петербурге зарегистрировали первый случай заболевания ботулизмом

В Петербурге подтвердили диагноз «ботулизм» у прибывшего из Москвы пациента.

По данным телеканала 78.ru, 25-летний мужчина еще в середине июня в Москве съел готовый салат с консервированной фасолью, а после вернулся в Петербург. В больницу он попал после конфликта с неизвестными, вскоре у пациента появились признаки, характерные для отравления ботулизмом. Самочувствие резко ухудшилось.

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Мужчина находится на стационарном лечении в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. Состояние пациента оценивается как тяжелое.