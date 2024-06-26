В Петербурге нашли 6 тонн продукции компании, поставлявшей фасоль с ботулизмом в регионы

Весь выявленный товар был изъят.

В Санкт-Петербурге Роспотребнадзор выявил и изъял шесть тонн продукции компании, поставлявшей фасоль с возбудителем ботулизма.

Как сообщили в ведомстве, филиал компании, оказывается, находился и в Санкт-Петербурге. Изъятый товар будет уничтожен. Среди конфискованной продукции: та самая фасоль, перец халапеньо, помидоры протертые, маринованные и соленые огурцы и многое другое.